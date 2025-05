Alias S3 E21 - Traque infernale

Diffusé le 15/11/2014

Sloane parvient à s'emparer des notes transcrivant le message de Nadia, le Passenger, lorsqu'elle était en transe. Au même moment, avec l'aide de Katya Derevko, la tante de Sydney, et de l'informaticienne de génie, Toni Cummings, toujours détenue par la CIA, Sydney et Vaughn tentent de retrouver Sloane et Nadia. Mais ils ne sont pas les seuls à vouloir percer les secrets de Rambaldi... En effet, Sark et Lauren sont également sur leurs traces...