Alias S3 E4 - Chaînon manquant

Lire la vidéo

Diffusé le 04/11/2014

Sydney est hantée par le meurtre de Lazaray, le diplomate russe. Pendant ce temps, une équipe de quatre hommes a dérobé dans un laboratoire français des fioles contenant des souches du virus Ebola. Un des hommes a été infecté par le virus lors du cambriolage et arrêté. Sydney et Lauren sont chargées de son interrogatoire. Celui-ci leur avoue qu'un second cambriolage va avoir lieu afin de dérober une autre substance qui pourrait rendre le virus Ebola encore plus dangereux...