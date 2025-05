Alias S4 E12 - Cicatrices intérieures

Lire la vidéo

Diffusé le 29/12/2014

En ayant omis de mentionner son passé trouble avec un homme qui intéresse désormais de près l'APO, César Marquez, un dangereux criminel, Nadia comprend qu'elle a mis en danger sa propre existence, ainsi que celle de Sydney et Weiss. Nadia et César se connaissent depuis l'adolescence et ont entretenu une liaison qui pourrait compromettre la mission. De son côté, Vaughn fait la connaissance d'une personne qui se révèle être en étroit rapport avec son père et Nadia...