Alias S4 E14 - Contre-missions

Diffusé le 29/12/2014

Sydney et Vaughn unissent leurs forces, n'hésitant pas à braver de nombreux dangers, pour tenter de découvrir toute la vérité concernant le père de Vaughn, présumé mort. Ils découvrent une piste qui les mène à deux hommes, Josef Vlachko et Hans Dietrich. Ce dernier est un trafiquant d'armes installé à Munich. Quant à Jack et Sloane, ils conspirent contre les deux jeunes gens, sans aucune raison apparente... Jack est confronté à un choix déterminant, qui pourrait changer son existence et celle de Sydney...