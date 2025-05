Alias S4 E17 - En sursis

Nadia et Sydney découvrent que Sophia, la responsable de l'orphelinat dans lequel Nadia a grandi, a été violemment battue. Sophia demande à revoir Nadia. Sloane apprend qu'on l'a maltraitée afin d'attirer Nadia dans un piège. Il s'empresse de la prévenir. Il va même plus loin : il révèle à Nadia et Sydney que la troisième sœur Derevko, la plus cruelle, surveille les jeunes femmes depuis plus de dix ans, attendant le moment propice pour passer à l'action. Pendant ce temps, le médecin qui suit Jack lui recommande de parler de sa maladie à sa fille...