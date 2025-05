Alias S4 E21 - ...en Scylla

Lire la vidéo

Après avoir découvert qu'Irina Derevko était toujours vivante, Sydney, Jack et Nadia unissent leurs forces pour tenter de la retrouver au plus vite. Ils cherchent ainsi à éviter que Sophia Vargas, qui n'est autre qu'Elena Derevko, ne mette en route le projet final de Rambaldi. C'est une véritable course contre la montre qui débute alors pour Sydney et son équipe. En effet, Irina est entre les mains d'Elena, à qui elle pourrait révéler de précieuses informations...