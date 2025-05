Alias S4 E22 - Il diluvio

Lire la vidéo

Sydney, Jack, Irina, Vaughn et Nadia sont les seuls à pouvoir empêcher les conséquences catastrophiques du plan final de Rambaldi, mis en action par Sophia Vargas, alias Elena Derevko. La prophétie de Rambaldi, à propos de Sydney et Nadia commence à prendre forme, les véritables allégeances de Sloane sont mises en lumière, et Vaughn pose une question cruciale à Sydney...