Alias S4 E7 - Thorine noire

Lire la vidéo

Sydney doute de la sincérité de Sloane concernant son nouveau statut de père. Elle fait part de ses soupçons à Nadia, qui refuse de l'écouter et de se laisser dicter sa conduite. Sloane est inquiet lorsque Sydney et sa soeur font équipe le temps d'une mission. Les deux jeunes femmes, déguisées en riches et irresponsables héritières de la jet-set, cherchent à découvrir l'origine d'une drogue mortelle qui fait des ravages dans les soirées branchées, fréquentées par les jeunes issus des plus grandes familles...