Alias S4 E8 - Face à face

Lire la vidéo

Diffusé le 22/12/2014

Sloane passe temporairement la main et délègue toute son autorité à Jack pour mener à bien la prochaine mission, qui concerne Anna Espinosa, l'ennemie jurée de Sydney. Mais cette dernière renverse les rôles et prend l'avantage en capturant Nadia. Pour la sauver, Sydney doit éliminer Anna. Au même moment, les démons intérieurs de Vaughn refont surface lorsqu'il est contraint d'affronter son vieil ennemi : le redoutable et insaisissable Julian Sark...