Alias S5 E1 - Prophète 5

Lire la vidéo

Vaughn et Sydney ont un accident de voiture. Lorsqu'elle reprend connaissance, Sydney réalise que des inconnus sont en train d'enlever Vaughn et ne peut l'empêcher. Plus tard, alors qu'elle est à l'hôpital pour quelques examens, Sydney reçoit la visite de Gordon Dean, un agent des services spéciaux, qui mène une enquête sur Vaughn, soupçonné d'être un agent double. Jack interrompt cette visite et explique à sa fille que la CIA suppose que l'accident était en réalité une extraction de son fiancé. Sydney ne sait que croire et s'interroge alors sur la sincérité de sa relation avec Vaughn. Au même moment, celle-ci apprend une autre nouvelle qui risque de bouleverser sa vie...