Alias S5 E11 - Instinct maternel

À sa grande surprise, Sydney voit débarquer chez elle Irina Derevko, qui est venue récupérer l'« Horizon ». Accompagnées de Jack, elles se rendent à Vancouver. Pendant que ses parents se rendent à la salle des coffres, Sydney s'introduit dans le système informatique. Irina tente de poignarder Jack, mais celui-ci bloque son geste et la menace de son arme. Grâce au système de surveillance, Sydney aperçoit Peyton et ses hommes, et tente d'alerter ses parents. De son côté, Sloane fait en sorte d'effacer les preuves qui pourraient le compromettre...