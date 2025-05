Alias S5 E12 - L'élue

Lire la vidéo

Fait inattendu, Anna Espinosa, la rivale de Sydney, refait surface ! Un événement inquiétant qui tourne rapidement au drame lorsque la jeune femme capture Will Tippin, le meilleur ami de Sydney. Anna a en effet été recrutée par Prophète 5 pour exécuter de sombres projets. Un mois seulement après la naissance de son enfant, Sydney doit agir au plus vite et reprend du service pour sauver son ami Will et contrecarrer les projets de l'organisation. Sa mission s'annonce plus que difficile...