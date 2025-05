Alias S5 E7 - Fait accompli

Le médecin de Nadia informe Arvin Sloane qu'aucun traitement connu ne peut venir à bout de l'infection contractée par sa fille. Profondément abattu, celui-ci retourne une énième fois sa veste et avoue à Jack et Sydney qu'il a transmis des informations à Gordon Dean. Désireux de connaître les commanditaires de Dean, les membres de l'APO décident de se servir de Sloane pour attirer et capturer leur ennemi commun. Au même moment, Sloane est contacté par un inconnu qui lui demande de supprimer Dean...