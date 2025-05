All creatures great and small S3 E3

Diffusé le 29/09/2022

Dans les années 1930, James Herriot, jeune vétérinaire idéaliste et fraîchement diplômé, quitte Glasgow en Écosse pour exercer dans le pittoresque Yorkshire, au nord de l'Angleterre. Engagé par l’excentrique Siegfried Farnon, il découvre une clinique où les défis ne manquent pas et des habitants aussi exigeants qu’attachants. Entre soins aux animaux, défis ruraux et rencontres inoubliables, James se lance dans une aventure qui va transformer sa vie à jamais.