Amour éternel Épisode 225

Diffusé le 19/08/2021

Entre Kemal, jeune homme issu d'une famille modeste, et Nihan, artiste issue d'une famille aisée, c’est le coup de foudre. Mais un drame familial bouleverse leur destin et les sépare. Des années plus tard, ils se retrouvent, mais beaucoup de choses ont changé : Kemal est devenu un homme d'affaires accompli tandis que Nihan est désormais mariée à Emir, un homme puissant et dangereux. Entre secrets, meurtres et vengeance, leur amour résistera-t-il aux épreuves ?