Amours infidèles Amours infidèles

Lire la vidéo

Diffusé le 29/01/2025

En 2025, il faut être un peu culotté pour se jurer fidélité ! À l’heure où un mariage sur deux se termine par un divorce, 27 % de ces ruptures sont liées à une infidélité. Avec l’émergence, ces 10 dernières années, de sites de rencontre pour infidèles comme Gleeden, l’infidélité est non seulement de plus en plus décomplexée mais elle fait vendre : couvertures de magazines et ribambelles de livres, “love hôtels” pour 5 à 7, coachs en amour, applications secrètes… Un thème qui alimente aussi de nombreuses séries. Mais qu’est-ce qui pousse ces rebelles de l’exclusivité à transgresser les règles établies avec leur conjoint ? Pourquoi l’infidélité est-elle parfois si tentante, si redoutée, et fait-elle si mal ?