Thomas Malone est un ancien policier accusé et emprisonné à vie pour un délit qu'il n'a pas commis. Un jour il reçoit une proposition qu'il ne peut pas refuser, participer au jeu APEX et retrouver sa liberté. Le principe du jeu est simple : une île déserte, lui et cinq « chasseurs » qui ont payé très cher pour faire de lui leur proie. Déterminé à sauver sa peau, Malone va devoir faire preuve d'ingéniosité pour déjouer les pièges qui lui sont tendus et retourner la situation à son avantage...