Appel à témoins : l'enquête continue Appel à témoins : l'enquête continue

Lire la vidéo

Diffusé le 04/03/2024

Ce sont des affaires sur lesquelles la justice bute depuis des années. Des cold cases qui, sans l’émission « Appel à témoins » en direct sur M6, n’auraient jamais connu leur dénouement. Retour sur certains des dossiers parmi les plus marquants que nous avons traités. Les appels reçus, les coulisses de l’enquête et les témoignages des proches qui attendaient, souvent depuis des années, le moindre indice, la moindre information pour essayer de connaître, enfin, la vérité. Lucas Tronche, retrouvé mort 2 semaines après l’émission du 7 juin 2021. Laura Bohan, rentrée chez ses parents 17 jours après leur vibrant appel à témoins en direct sur M6 le 12 juin 2023. Caroline Marcel, son meurtrier arrêté 2 ans après l’émission du 30 janvier 2022 et le transfert consécutif de son dossier au pôle Cold Case de Nanterre.