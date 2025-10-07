Appel à témoins Anthony Lambert : l'enquête continue

Diffusé le 07/10/2025

Grâce à l’émission Appel à témoins du 4 mars 2025, l’enquête sur la mort très suspecte d’Anthony Lambert a connu des avancées spectaculaires qui pourraient mener à sa résolution prochaine. Hébergé au camping de Lugny, au nord de Mâcon, Anthony Lambert disparaît le 31 décembre 2021. Son corps est retrouvé le dimanche 9 janvier sur la commune de Montbellet, à 5 kilomètres environ du camping. Il est entièrement dévêtu et porte des marques de griffures. Dans un premier temps, l’enquête conclut à une mort par déshydratation et hypothermie. Mais ses proches, soutenus par une association « La vérité pour Anthony » , pensent qu’en réalité Anthony n’est pas mort accidentellement et qu’il y a eu intervention d’un tiers. Car en réalité, le jeune garçon partageait sa vie entre sa famille d’accueil et son foyer. Quelques mois avant le drame, il avait été envoyé par l’ASE en « séjour éducatif » dans un camping. Mais ce séjour s’était transformé en enfer : lieu insalubre, menaces et harcèlement de la part de certains jeunes et éducateurs. Lors de l’émission Appel à Témoins du 4 mars 2025, les soupçons de la famille ne vont cesser de se renforcer grâce à de nombreux témoignages accablants. D’anciens jeunes hébergés eux aussi au camping vont dénoncer des conditions de vie inhumaines, des maltraitances et des humiliations. Des témoins qui ne se sont jamais exprimés vont également joindre la rédaction pour partager ce qu’ils ont observé la nuit du drame, d’étranges faits et gestes. Un scénario pourrait ainsi se dessiner aujourd’hui, et il intéresse fortement les autorités qui, après l’émission, ont décidé de reprendre l’enquête à zéro. La rédaction d’Appel à témoins a passé au crible les nouveaux éléments recueillis, et rencontré les témoins, qui s’expriment aujourd’hui dans « l’enquête continue » pour faire la lumière sur ce drame.