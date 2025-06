Appel à témoins Gaëtan Montier : l’enquête continue

Diffusé le 23/06/2025

Grâce à l’émission Appel à témoins du 04 mars 2025, l’enquête sur la disparition de Gaëtan Montier a connu des avancées importantes et pourrait peut-être bientôt aboutir. Le 18 septembre 2024, Gaëtan Montier, 27 ans, disparait non loin du Havre (Seine-Maritime) où il habite. Dans un premier temps tout laisse penser que le jeune homme s’est donné la mort en sautant du haut d’une falaise, à Sainte-Adresse. Ses affaires personnelles sont abandonnées au pied d’un bunker à quelques mètres du précipice. Seulement, chose troublante, son corps n’a jamais été retrouvé. En fouillant sa vie personnelle, les enquêteurs découvrent que le jeune homme vivait avec un homme qui, après la disparition, n’a pas le comportement d’un compagnon éploré : il ne participe pas aux battues et se remet en couple trois jours seulement après la disparition. Et puis, Gaëtan aurait dit dans un message à sa mère qu’il lui léguait tout. Pour ce compagnon, cela pourrait-il constituer un mobile pour faire disparaître Gaëtan ? Lors de l’émission, les témoignages vont affluer. Une voisine va appeler pour raconter une violente dispute dont elle aurait été témoin. Une nouvelle conquête du compagnon de Gaëtan va de son côté confirmer son apparent détachement juste après la disparition. Des accusations auxquelles le compagnon va décider de répondre point par point en direct, provoquant pendant l’émission des échanges musclés avec la famille de Gaëtan. Selon ce compagnon, toutes les pistes restent envisageables. Un ami proche de Gaëtan va d’ailleurs contacter l’émission pour livrer une information totalement inédite, qui pourrait laisser penser que Gaëtan aurait pu vouloir fuir volontairement pour échapper à cette relation toxique. Après l’émission, les témoignages vont continuer de parvenir à la rédaction d’Appel à témoins : l’enquête continue revient sur ces nouveaux éléments, qui ont également donné lieu à de nouvelles investigations sur le terrain.