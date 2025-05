Appel à témoins Gwénolé Piot : l'enquête continue

Lire la vidéo

Diffusé le 08/01/2025

C’est une enquête qui a progressé de manière spectaculaire grâce à Appel à témoins : la mort mystérieuse de Gwénolé Piot, 25 ans, retrouvé pendu dans une forêt près de Saint-Malo en Ille-et-Vilaine. Lors de sa participation à l’émission le 1er octobre 2024, Amélie, la sœur de Gwénolé, soulève les nombreuses zones d’ombre qui lui laissent penser que son frère a été tué par une ou plusieurs personnes qui auraient ensuite maquillé sa mort en suicide. Les téléspectateurs se mobilisent massivement et apportent des témoignages qui viennent conforter les doutes d’Amélie. Ces nouveaux éléments pourraient permettre de résoudre une enquête qui patinait depuis 4 ans. Et pour cause, la justice avait conclu à un suicide.