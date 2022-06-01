Appel à témoins Jimmy Le Pivert : son bourreau bientôt démasqué ?

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Grâce à l’émission Appel à témoins du 20 janvier 2026, l’enquête sur la terrible agression de Jimmy Le Pivert, laissé pour mort un soir de match à Saumur (Maine-et-Loire) dans la nuit du 5 au 6 juillet 2024, a spectaculairement progressé. De nombreux témoignages sont parvenus à la rédaction, et même le principal suspect, aux yeux de la famille, s’est manifesté pendant le direct. L’enquête s’est ensuite poursuivie sur le terrain, faisant émerger des éléments très troublants. La vie de Jimmy le Pivert a basculé ce soir d’été, après un match de l’Équipe de France en quart de finale de l’euro 2024. En sortant d’un bar de Saumur, le « O’Rendez-vous », vers 1h du matin, Jimmy et un ami se font prendre à partie par un groupe de plusieurs personnes. L’ami de Jimmy reçoit une gifle, puis Jimmy, qui tente de s’interposer, reçoit un coup extrêmement violent au crâne. Les agresseurs prennent la fuite, Jimmy passera trois semaines dans le coma avant de se réveiller lourdement handicapé. Lors de l’émission, les témoignages recueillis vont aller au-delà des espérances de Rachel, la mère de Jimmy qui mène un combat acharné pour retrouver les bourreaux de son fils. Des victimes d’agressions similaires, potentiellement commises par la même bande, vont se manifester. Des témoins de la scène, dont certains affirment même l’avoir filmée, vont également contacter anonymement la rédaction, pour désigner de manière concordante un suspect qui va finir par se manifester en direct pour se dédouaner. Il s’agirait d’un homme qui depuis des années sème gratuitement la terreur dans la ville avec ses proches, au point que rares sont ceux qui osent se manifester auprès de la police, par peur de représailles. L’équipe d’Appel à témoins a recherché ces hommes et ces femmes pour les convaincre de briser le silence. Elle a également contacté l’agresseur désigné par de nombreux témoins pour lui soumettre les propos recueillis à son sujet, des témoignages qui pourraient bien retourner les projecteurs de la justice contre lui.