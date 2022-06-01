Appel à témoins La mort suspecte de Jean-Claude Rivière : l'enquête continue

Chargement

Diffusé le 20/01/2026

Grâce à l’émission Appel à témoins du 8 avril 2025, l’enquête sur la mort effroyable de Jean-Claude Rivière a incroyablement progressé. Le combat de sa fille Cécilia pourrait être sur le point d’aboutir car, à la suite de témoignages décisifs recueillis pendant le direct, elle a décidé de poursuivre l’enquête avec acharnement, seule contre les autorités, pour faire éclater la vérité. Cécilia Rivière n’a jamais cru à l’invraisemblable conclusion des enquêteurs sur la mort violente de son père à Sées, dans l’Orne, le 21 juillet 2021. Lorsque Jean-Claude, 58 ans, est retrouvé totalement nu dans son appartement maculé de sang, les gendarmes concluent à un accident domestique : il se serait cogné la tête contre une porte de placard et aurait beaucoup saigné avant de mourir. Pour Cécilia, nul doute pourtant qu’il s’agit d’un meurtre. Le domicile de son père est par ailleurs sens dessus dessous et des objets ont disparu : un trousseau de clef, de l’argent liquide, une chevalière… Lorsqu’elle s’assied sur le banc des familles le jour de l’émission, Cécilia a au moins deux pistes en tête, mais grâce à deux témoins anonymes qui ne s’étaient jamais exprimés jusque-là, c’est une dernière piste, qu’elle n’osait imaginer, qui va prendre corps pendant le direct. L’équipe d’Appel à témoins a étudié chaque mail, chaque témoignage que la rédaction a reçu pour remonter cette piste, afin d’étayer un scénario qui, aujourd’hui, apparaît limpide. Nous avons également fait appel à des spécialistes des scènes de crimes dont la lecture des faits ne laisse aujourd’hui guère de doute sur la réalité du drame qui s’est noué à huis clos dans l’appartement de Jean-Claude cette terrible nuit d’été. De nouveaux éléments que la justice ne peut aujourd’hui plus ignorer.