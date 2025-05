Appel à témoins Partie 2

Diffusé le 08/01/2025

Parce que depuis des mois ou des années l’un de leurs proches a disparu et qu’ils n’ont toujours aucune nouvelle, parce que leur fils, leur fille ou leur mari a été tué et qu’ils ne savent toujours pas qui est le meurtrier, ces personnes veulent des réponses. Aux côtés de Julien Courbet, enquêteurs, procureurs, avocats, mais aussi les proches des victimes viennent en plateau lancer des appels à témoins en direct. Les nouvelles affaires non-élucidées : Marie-Claire Bibaud - mort mystérieuse (2023, Tercé, près de Poitiers) Théo Courcoux - disparition inquiétante (2023, Saint-Nazaire, Loire-Atlantique) Thierry Métayer – meurtre non élucidé (2019, Saligny-sur-Roudon, Allier) L’inconnue de la Meuse – identification (2005, Namur, Belgique)