Appel à témoins Partie 2

Diffusé le 04/03/2025

Gaëtan Montier, 27 ans : disparition inquiétante Dans ce dossier, tout ressemble à un suicide. Seulement, de nombreuses zones d’ombre pourraient laisser penser que Gaëtan a été tué. Ses proches, aujourd’hui, en sont persuadés. Le 18 septembre 2024, Gaëtan Montier, 27 ans, disparaît non loin du Havre où il habite. Dans un premier temps tout laisse penser que le jeune homme s’est donné la mort en sautant du haut d’une falaise, à Sainte-Adresse. Seulement, chose troublante, son corps n’a jamais été retrouvé. Pourtant, la falaise ne tombe pas à pic mais dessine une courbe qui aurait dû permettre de stopper la chute. Et si le jeune homme avait été victime d’un meurtre ? Fernand Mourao, 60 ans : mort mystérieuse Chateaumeillant, dans le Cher, le vendredi 25 mars 2016. Quand Gilles Tourny pénètre chez son voisin Fernand Mourao, il est pétrifié par l’horreur : son ami de quarante ans git dans une mare de sang, le corps criblé de balles. Qui pouvait vouloir sa mort ? Pour comprendre ce drame, les enquêteurs vont fouiller sa vie. Et ils vont faire des découvertes troublantes. Depuis des décennies, Fernand cachait un lourd secret de famille. Dans la plus grande discrétion, il a entretenu une liaison cachée avec une femme mariée. Il a même eu un enfant avec elle. La famille de Fernand est persuadée que sa mort serait liée à cette histoire d’adultère. Anthony Lambert, 17 ans : homicide maquillé en fugue ? Hébergé au camping de Lugny, au nord de Mâcon, Anthony Lambert disparaît le 31 décembre 2021. 9 jours plus tard, des chasseurs découvrent son corps, nu, au hameau de Mercey, sur la commune de Montbellet, à 5 kilomètres environ de son lieu de disparition. Dans un premier temps, l’enquête conclut à une mort par déshydratation et hypothermie, sans intervention d’un tiers. Depuis, une association "La vérité pour Anthony" s'est constituée pour tenter de faire la lumière sur ce drame, car elle est persuadée qu’en réalité Anthony n’est pas mort accidentellement, mais qu’il a été tué.