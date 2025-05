Appel à témoins Partie 2

Lire la vidéo

Diffusé le 08/04/2025

Laurence Mangué, 53 ans : disparition inquiétante Ce dossier en rappelle un autre. Celui de la disparition de Delphine Jubillar, seulement il a été beaucoup moins médiatisé. Beaucoup de points communs : un divorce à venir, pas de corps, pas de scène de crime, pas de témoins, pas d’aveux, un mari endormi au moment de la disparition… Laurence Mangué a disparu le dimanche 12 février 2017 à Saïx (Tarn). Ce soir-là, elle dîne avec son mari chez sa sœur Fabienne. Le lendemain à 8 heures, celui-ci appelle Fabienne : Laurence a quitté leur domicile vers minuit, en voiture, et n’est pas revenue depuis. Le véhicule est rapidement retrouvé fermé à clef près d’un cours d’eau. Laurence s’est, quant à elle, volatilisée… Pour les enquêteurs, il s’agit d’un suicide. L’affaire est classée. Mais, pour la famille de Laurence, il y a d’autres pistes qui n’ont pas été suffisamment creusées. Pour elle, soit Laurence a quitté en pleine nuit son domicile et a fait une mauvaise rencontre, soit il faut chercher du côté d’un proche. Une dispute aurait eu lieu quelques heures avant sa disparition. Aurait-elle mal tourné ? Jean Wilmart-Tessier, 31 ans : disparition inquiétante Après deux jours de stage fin juillet 2023 au sein d’une organisation spirituelle évangélique, Jean Wilmart-Tessier n’est plus lui-même et tient des propos incohérents. Le 3 août 2023, il prend la route pour retrouver un ami dans le Sud. Il n’arrivera jamais à destination : son fourgon sera retrouvé le lendemain près d’une déchetterie, à Livet-et-Gavet (Isère) dans une zone montagneuse. Depuis, personne ne sait ce qui est arrivé à ce trentenaire idéaliste. La thèse du suicide a été évoquée, mais la famille n’y croit pas. Jean est trop croyant pour ça. Les proches se demandent si l’organisation évangélique qui anime les stages que Jean suivait n’y est pas pour quelque chose. En effet, c’est une structure aux méthodes peut-être discutables. La famille pense que Jean aurait pu être désorienté par les membres de ce centre. Par ailleurs, beaucoup de témoins affirment avoir vu Jean depuis sa disparition, ce qui pourrait signifier que le jeune homme est encore vivant. Jean-Claude Rivière, 58 ans : mort mystérieuse Un accident qui cacherait un effroyable meurtre ? Le 21 juillet 2021, Jean-Claude Rivière, 58 ans, est retrouvé mort chez lui à Sées, dans l’Orne., totalement nu. Son appartement est sens dessus dessous, maculé de sang. A priori, il ne semble y avoir aucun doute sur le fait qu’un affrontement s’est produit et qu’il s’agit d’une scène de crime. D’autant que des objets ont disparu, un trousseau de clef, de l’argent liquide, une chevalière… Pourtant, les enquêteurs concluent en quelques heures à un accident domestique. Jean-Claude se serait cogné la tête contre une porte de placard, aurait beaucoup saigné avant de mourir. Sa fille Cécilia se bat aujourd’hui pour faire éclater la vérité. Elle est persuadée que son père a été tué. Elle donne même des pistes. Jean-Claude avait fréquenté une femme mariée. Le soir de son décès, était-il avec elle ? Le mari trompé se serait-il vengé en le tuant ? Il y a aussi la piste d’un ancien collègue devenu SDF qui le harcelait et pouvait se montrer violent. Aurait-il joué un rôle dans la mort de Jean-Claude ?