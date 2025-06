Appel à témoins Partie 2

Mort suspecte de Jérôme Warmel, 24 ans 28 août 2017, Jérôme Warmel, 24 ans, rentre chez lui après une soirée entre amis, lorsqu’il est agressé en plein centre-ville de Boulogne-sur-Mer. Un adolescent, âgé de 17 ans au moment des faits, lui porte un coup à la tête qui lui aurait été fatal. Deux jours plus tard, Jérôme décède au CHR de Lille. C’est une première dans l’émission : cette affaire a déjà été jugée. L’agresseur a été acquitté à la fin du mois de janvier dernier. Les jurés ont bien reconnu qu'il avait commis des violences, mais sans établir un lien de causalité entre les violences et la mort du jeune homme. La famille est persuadée qu’il s’agit pourtant du coupable et demande l’aide des téléspectateurs d’Appel à témoins avant la tenue du procès en appel. Mort mystérieuse de Philippe Boufferet, 45 ans Le 11 avril 2023, vers 17h15, le corps sans vie de M. Boufferet est découvert à Roanne (42) immergé dans sa piscine à son domicile, par des voisins et des membres de sa famille. Il flotte sur le ventre, victime d’une noyade dira le médecin légiste. La piscine aurait été recouverte par une bâche en plastique maintenue au sol par des margelles et des blocs de pierre. L’intervention d’un tiers ne fait donc pas de doute. Le domicile de la victime n’ayant subi aucun désordre, ni trace d’effraction, la victime connaissait donc très probablement celui qui l’a agressé. Depuis des mois, sans qu’elle ne soit pour autant inquiétée, Émilie, la compagne de Philippe est soupçonnée. Mais il y a peut-être une autre piste pour expliquer la mort de Philipe Boufferet… Marion Palmieri, 31 ans, victime d’un délit de fuite Le 14 décembre 2024, vers 21h50, Marion Palmieri, une élève infirmière de 31 ans, est victime d’un violent accident de la route sur la départementale reliant Cagnes-sur-Mer à La Gaude. Sa voiture est percutée par un conducteur qui surgit face à elle à très vive allure. Après le choc, l’homme redémarre, pousse la voiture de Marion hors du passage et prend la fuite, en criant « Dégage, connasse ! ». Gravement blessée, Marion souffre depuis l’accident de lourdes séquelles. Très vite, l’enquête est classée. 6 mois après les faits, Marion est déterminée à retrouver le conducteur pour comprendre pourquoi il s’est échappé à bord d’une Peugeot 207/208 ou 308 de couleur foncée.