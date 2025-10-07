Appel à témoins Partie 2

Disparition inquiétante de Michèle Gaborieau, 56 ans Le 10 juin 1999, Michèle Gaborieau, une ancienne employée d’Air France tout juste retraitée, dîne avec son mari Jean-Michel dans un restaurant du 13ème arrondissement de Paris. Le couple, qui est en train de se séparer, est censé évoquer son avenir, mais finalement le dîner se serait tellement bien passé qu’il aurait donné lieu, selon le mari, à de tendres retrouvailles amoureuses. Seulement, alors que chacun est censé rentrer de son côté à son domicile, Michèle disparaît. Elle ne donnera plus jamais signe de vie et sa voiture ne sera jamais retrouvée. Après des années à mener sa propre enquête, Céline est également convaincue que son père a été aidé pour faire disparaître sa mère, et que, s’il est mort aujourd’hui, son complice, lui, est encore en vie. Elle compte sur Appel à témoins pour que les langues se délient, enfin ! Mort mystérieuse de Laurent Journiac, 45 ans Le 5 mai 2014, le corps sans vie de Laurent Journiac est retrouvé nu et enfermé à l’intérieur du coffre de sa voiture, stationnée dans une ruelle de Clermont-Ferrand (63). C’est un policier, intrigué par ce véhicule mal garé et dont la plaque correspond à celle d’un véhicule signalé disparu, qui fait la terrible découverte. Laurent Journiac, un mécanicien fraiseur de profession, avait disparu trois semaines plus tôt après une soirée passée chez sa compagne. Alors qu’a-t-il donc pu arriver à cet homme a priori sans histoires ? L’intervention d’un tiers ne fait aucun doute, pourtant pendant de longues semaines, aucune piste ne se dessine. Jusqu’à ce que la compagne de la victime attire l’attention des enquêteurs en raison de ses déclarations surprenantes. La famille de la victime espère recueillir des témoignages de la part de l’entourage du couple et de toute personne qui aurait vu ou entendu quelque chose le soir de sa disparition, ou qui aurait reçu d’éventuelles confidences. Disparition mystérieuse de Frédéric Derlot, 50 ans Frédéric Derlot, 50 ans, a disparu le 26 août 2018 à Novel en Haute-Savoie (74). Ce jour-là, ce sportif chevronné, qui passait quelques jours de vacances en solitaire dans la région avant de reprendre le travail, avait prévenu ses proches qu’il partait faire une randonnée d’une journée en montagne. Mais Frédéric n’est jamais revenu de cette marche dont il connaissait pourtant bien l’itinéraire. Pour les enquêteurs, il s’agit d’un accident de montagne. Mais aux yeux de ses proches, d’autres pistes sérieuses existent qui n’ont pas été suffisamment creusées. Appel à témoins recherche les collègues et amis de Frédéric Derlot qui savent ce qu’il s’est passé ce 26 août 2018 mais qui n’osent pas parler.