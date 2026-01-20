Appel à témoins Partie 2

Agression violente de Jimmy Le Pivert, 22 ans au moment des faits La nuit du 5 au 6 juillet 2024, Jimmy, 22 ans, sort avec des copains dans un bar de Saumur, pour voir le match de l’Euro France-Portugal. Après la qualification des Bleus, l’un des amis lui propose de continuer la soirée dans un second bar « O’Rendez-vous ». Vers 1 heure du matin, les deux jeunes hommes ressortent et, en rejoignant leur voiture garée place de la République à Saumur, ils se font prendre à partie par un groupe de trois personnes. De là, l’ami de Jimmy reçoit un coup violent à la bouche. En voulant s’interposer pour calmer le jeu, Jimmy est ensuite la cible d’un coup extrêmement violent au niveau du crâne. Cette blessure suffit pour le plonger dans le coma. Rien n’a été volé, ni téléphone, ni argent. D’après certaines personnes présentes sur les lieux pendant l’agression, les trois agresseurs sont repartis en BMW grise. La famille du jeune homme demande l’aide des téléspectateurs d’Appel à Témoins pour retrouver ses agresseurs car l’enquête est au point mort. Jean-François Mourin, 20 ans, victime d’un délit de fuite Ce samedi 19 mars 2011, à Azé en Mayenne, il est aux alentours de 20h lorsque les proches de Jean-François Mourin commencent à s’inquiéter parce qu’ils ne le voient pas revenir. Très préoccupés, ses parents demandent à Guillaume, leur fils aîné, de refaire en voiture le trajet que Jean-François était censé emprunter pour rentrer chez lui. En arrivant dans la petite commune d’Argenton-Notre-Dame, Guillaume fait face à une scène de chaos. Des gendarmes sont sur place. Son frère, Jean-François, 20 ans, gît, inanimé, au milieu de la route. Immédiatement, les gendarmes expliquent qu’il s’agit d’un malheureux et banal accident de la route. En roulant trop vite, Jean-François aurait perdu le contrôle de son véhicule. Sa portière se serait malencontreusement ouverte et il aurait été violemment éjecté. Mais voilà, dans ce scénario, il y a quelque chose qui cloche. Les experts en accidentologie sont formels : la portière côté conducteur est enfoncée vers l’intérieur, ce qui interdisait son ouverture. Alors, si Jean-François n’a pas été éjecté, comment expliquer que son corps ait été retrouvé si loin de sa voiture, en amont sur la route ? En réalité ses proches pensent qu’après son accident, Jean-François est descendu de sa voiture par la portière côté passager et, en revenant sur ses pas pour constater les dégâts, il aurait été fauché par un chauffard qui aurait pris la fuite. Sa famille est convaincue que de nombreux habitants du village ont des informations, mais n’ont pas osé parler jusque-là. Elle compte sur Appel à témoins pour lever enfin le voile sur ce drame et ainsi pouvoir commencer son deuil.