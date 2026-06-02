Appel à témoins Partie 2

Chargement

Xavier Dupont de Ligonnès : il serait vivant ? Voilà quinze ans que cette affaire fascine les Français ! Le 15 avril 2011, l’homme disparaît alors que sa femme et ses quatre enfants sont retrouvés assassinés au domicile familial. Depuis, des enquêteurs continuent de chercher le fugitif. En vain. Pourtant, très récemment de nouveaux éléments sont réapparus laissant penser que Xavier Dupont de Ligonnès serait vivant. Gilles Galloux qui, à l’époque, a enquêté sur l’affaire en tant que policier cyber et qui, aujourd’hui, est à la retraite, a repris tout le dossier. Pour lui, l’homme, après avoir quitté l’hôtel Formule 1 de Roquebrune-sur-Argens (Var), ne se serait pas suicidé mais aurait entamé, dès le 15 avril 2011, un périple dans le Sud. Il en apporte la preuve. Et l’hypothèse d’une fuite aux États-Unis semble redevenir plausible. Les équipes d’Appel à témoins ont aussi enquêté et retrouvé de nouveaux témoins clefs, censés et crédibles, ainsi qu’un nouvel élément inédit qui soulève de nombreuses questions. Peut-être une preuve de vie récente de Xavier Dupont de Ligonnès ? Mort mystérieuse de Christiane Commeau C’est un cold case datant de 2004 mais, chose rarissime, alors que l’enquête était au point mort, 22 ans après, le tueur semble refaire surface. Christiane Commeau, 54 ans, serveuse dans un boulodrome de Chassieu (Rhône), en banlieue de Lyon, est enlevée en octobre 2004 dans le parking sous-terrain de la résidence où elle habite. Ce 22 octobre au matin, Christiane dépose ses courses chez elle puis gare sa voiture dans son parking. De toute évidence, c’est là qu’un agresseur, tapi dans l’ombre, l’attendait. La famille de la disparue va rester quatre mois sans nouvelles, jusqu’à ce qu’un élagueur retrouve son corps en lisière d’un bois à quelques kilomètres de son domicile. La quinquagénaire a été exécutée de deux balles dans la tête, avec une carabine 22 Long Rifle. L’enquête est aujourd’hui au point mort. Kathleen, sa petite-fille, âgée de 6 ans à l’époque, fait appel à l’émission pour retrouver le meurtrier de sa grand-mère. Chose incroyable et très rare en matière de cold cases, très récemment de nouveaux indices sont apparus, laissant penser que le tueur est en vie et nargue les enquêteurs. Mort mystérieuse de Christian Abraham Le 2 février 2024, Christian Abraham, 61 ans, artisan du bâtiment, disparaît alors qu’il est censé se rendre à son travail à Montgaillard-Lauragais (Haute-Garonne), près de Toulouse. Quatre jours plus tard, son véhicule, un Renault Kangoo de couleur bleue, est retrouvé à quelques kilomètres de son domicile. Son corps est découvert, le lendemain, dissimulé soigneusement sous un tas de feuilles. Une plaie de 22 cm est visible sur son cou. Les enquêteurs envisagent le suicide, auquel la famille ne croit pas du tout. L’homme, grièvement blessé, n’a pas pu se recouvrir de feuilles pour cacher son corps ! Au fil de l’enquête, le voile se lève sur la personnalité de Christian, qui menait une double vie. Cela pourrait-il avoir un lien avec sa mort ?