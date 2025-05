Appel à témoins Tessa Raimbault : l'incroyable dénouement !

Diffusé le 28/05/2024

20 décembre 2018, à Saint-Julien-de-Concelles, en Loire-Atlantique, Tessa Raimbault, 17 ans, se trouve à une centaine de mètres de son domicile lorsqu’elle est fauchée par un véhicule. Il fait nuit noire lorsqu’elle est laissée pour morte : le conducteur du véhicule a pris la fuite. Quatre ans après les faits, l’affaire est classée. Le 12 juin 2023, un incroyable rebondissement se produit en direct sur M6 dans le cadre de l’émission « Appel à témoins ». Ce soir-là, en désespoir de cause, Florence Jouve, la mère de la jeune adolescente vient sur le plateau lancer un appel à témoins. Elle est loin d’imaginer que le chauffard est sur le point de se faire arrêter. Car beaucoup de téléspectateurs vont se manifester auprès de la production de l’émission et livrer des témoignages décisifs. L’un d’eux se rendra quelques jours plus tard à la gendarmerie pour révéler le nom du chauffard. Arrêté et placé en garde à vue, l’homme avouera avoir renversé Tessa dans la soirée du 20 décembre 2018. Il va faire huit mois de détention préventive avant d’être remis en liberté, il y a quelques mois, avant son jugement. Qu’a déclaré le suspect à la police ? En quoi l’émission « Appel à témoins » est à l’origine de cette avancée spectaculaire de l’enquête ? Avec Florence, la maman de Tessa, retour sur une affaire qui a ému la France entière.