Appel à témoins Tessa Raimbault / Olivier Cocquempot : l'enquête continue

Diffusé le 16/12/2024

Tessa Raimbault, 17 ans, a été fauchée à Saint-Julien de Concelles, en Loire-Atlantique le 20 décembre 2018, par un chauffard qui a pris la fuite la laissant pour morte. L’enquête reste au point mort pendant plus de 4 ans, jusqu’à l’émission du 12 juin 2023. Un témoin va livrer le nom d’un suspect recueilli à la suite de confidences. L’homme reconnaît son implication, est placé en détention provisoire, avant de revenir sur ses aveux. Après une rediffusion de l’émission le 1er octobre 2024, de nouvelles confidences parviennent à la rédaction qui, cette fois, pourraient s’avérer décisives. Dans l’enquête sur Olivier Cocquempot, subitement disparu le 17 avril 2016, à Angres dans le Pas-de-Calais, des mails sont parvenus à la rédaction pour alimenter une des pistes évoquées dans l’émission. Ces messages évoquent des violences et menaces de mort, proférées à l’encontre du disparu et de sa famille. Les proches d’Olivier Cocquempot sont plus que jamais déterminés à comprendre ce qu’il s’est passé.