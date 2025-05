Appel à témoins Théo Courcoux : l'enquête continue

Diffusé le 04/03/2025

Grâce à l’émission du 8 janvier 2025, l’enquête sur la disparition de Théo Courcoux a fait un bond spectaculaire et pourrait peut-être bientôt aboutir. Le 1er décembre 2023, vers 18h20, Théo Courcoux, 21 ans, quitte son travail chez Airbus à Saint-Nazaire. Il doit retrouver sa petite amie à 20h30 chez elle, mais il n’arrivera jamais. Sa voiture est retrouvée vers 1h du matin, abandonnée sur un parking non loin du pont de Saint-Nazaire. Théo n’avait semble-t-il aucune raison de disparaître. C’est un jeune homme sans histoire, gentil et très stable dans la vie. Employé chez Airbus depuis 2 ans en tant qu’ajusteur-monteur, il vient tout juste d’obtenir son CDI. Il vit encore chez sa mère mais nourrit de nombreux projets avec sa petite amie, avec laquelle il est en couple depuis 7 ans. Sur le plateau d’Appel à témoins, la famille de Théo est complètement démunie. Les pistes pour le retrouver sont bien maigres. Sa réussite aurait-elle pu déclencher des rivalités qui auraient mal tourné ? Aurait-il pu rencontrer un différend dans le cadre des petits boulots qu’il faisait en parallèle de son travail ? Il y a malgré tout des zones d’ombre à éclaircir : Théo aurait effectué de mystérieux trajets la veille et le jour même de sa disparition, à Pornic et Montoir-de-Bretagne où, selon sa famille, il n’avait aucune raison de se rendre. Lorsque l’équipe s’en fait l’écho sur le plateau, il ne faut guère plus de quelques minutes pour que parviennent en masse des témoignages inédits, qui convergent tous vers une même hypothèse : Théo serait en réalité impliqué dans un trafic de cigarettes. Il pourrait avoir contracté une dette importante vis-à-vis de fournisseurs, qui s’en seraient pris à lui.