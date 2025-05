Appel à témoins Vanessa Melet : l'enquête continue

Diffusé le 08/04/2025

Grâce à l’émission « Appel à témoins » du 1er octobre 2024, l’enquête sur la disparition de Vanessa Melet a connu des avancées cruciales qui pourraient mener à sa résolution. Mardi 6 décembre 2016, à Langrune-sur-Mer, dans le Calvados, en Normandie. Il est 7h30, lorsque Vanessa Melet, 37 ans, se lève sans aucune raison, se douche et quitte, dans la nuit noire, le domicile de sa mère et de son beau-père, où elle résidait depuis quelques semaines. Avant de sortir, elle dit à sa mère, d’un ton péremptoire : « je vais faire un tour, je reviens ». Pourtant, trois heures plus tard, Vanessa n’est pas rentrée. Partie sans téléphone, sans papiers, sans argent, elle ne donnera plus jamais signe de vie. Vanessa a-t-elle pu disparaître volontairement ? Avait-elle un rendez-vous ou bien aurait-elle fait une mauvaise rencontre, purement fortuite ? Lorsqu’elle décide de participer à « Appel à témoins » la mère de Vanessa nourrit une profonde conviction : sa fille était sous l’emprise d’une tierce personne qui aurait pu provoquer sa disparition. Au début du direct, des téléspectateurs émettent cependant d’autres hypothèses. Un voisin aux agissements étranges pourrait ainsi avoir un lien avec la disparition de Vanessa. Mais rapidement, la piste privilégiée par la famille de Vanessa va prendre le dessus. Les appels abondent sur un mystérieux thérapeute, que la jeune femme avait consulté l’avant-veille de sa disparition et qui aurait eu des comportements très déplacés avec d’autres patientes. Des téléspectateurs ont même recueilli des confidences saisissantes sur cette personne, qu’ils confient à l’équipe d’ « Appel à témoins » sous le sceau de l’anonymat. La mère de Vanessa n’est pas au bout de ses surprises d’autant que, parmi les témoignages recueillis, certains affirment même être convaincus d’avoir rencontré Vanessa après sa disparition. « L’enquête continue » revient sur ces témoignages inédits, pris aujourd’hui très au sérieux par les gendarmes.