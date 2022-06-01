Arnaques ! Argent envolé : les dessous de trois escroqueries à plusieurs milliers d’euros (1/2)

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Diffusé le 19/05/2026

Camping-cars : vendus… mais jamais payés Julien Courbet et son équipe enquêtent sur un scandale qui secoue le monde du camping-car. À Périgueux, en Dordogne, plus de 70 victimes accusent le gérant d’un dépôt-vente d’avoir vendu leurs véhicules sans leur reverser l’argent. Le préjudice total est estimé à près de 3 millions d’euros. Parmi elles, Cindy et Ludovic, 35 ans, ont perdu 46 000 euros. Ils avaient confié leur van au professionnel pour financer l’ouverture de leur restaurant. Leur véhicule est vendu à leur insu, en dessous du prix convenu, et le couple continue aujourd’hui de rembourser un crédit pour un camping-car qu’il ne possède plus. À La Force, près de Bergerac, Jean-François et Yvon perdent eux aussi 46 000 euros, soit dix ans d’économies partis en fumée. En Gironde, l’enquête révèle qu’une cinquantaine de véhicules auraient été revendus à bas prix à la même société, dans des conditions qui interrogent. Aujourd’hui, toutes les victimes se retrouvent sans véhicule… et sans économies. Mariages, friterie, carnavals… Le Ch'ti qui arnaque le Nord Dans le nord de la France, un professionnel de l’événementiel est accusé par ses prestataires de ne jamais honorer ses engagements financiers. Producteur de concerts, organisateur de soirées… derrière cette image publique, se cacherait une tout autre réalité. Traiteurs, artistes, loueurs de matériel, associations : tous dénoncent des prestations réalisées, mais jamais payées. À ce jour, plus d’une vingtaine de victimes auraient été recensées, pour un préjudice total estimé à près de 150 000 euros : chèques en blanc, virements promis mais jamais effectués, excuses à répétition, et parfois même menaces envers ceux qui réclament leur dû. Plus surprenant encore : malgré une liquidation judiciaire, l’homme continuerait ses activités sous d’autres structures, multipliant les sociétés. Comment un tel système a-t-il pu se mettre en place ? Pourquoi certaines collectivités ont-elles continué à lui faire confiance malgré les alertes ? Et comment les victimes peuvent-elles espérer récupérer leur argent ? Balnéos à prix cassés : escroquerie à grande échelle Dans les Ardennes, une entreprise de balnéothérapie est aujourd’hui accusée par de nombreux clients de ne jamais avoir honoré ses engagements. Produits non livrés, modèles non conformes, remboursements impossibles : près d’une trentaine de victimes dénoncent un système bien rodé. Derrière ces offres attractives, notre enquête révèle des pratiques commerciales trompeuses. Locaux vides, dirigeant difficile à joindre, société aujourd’hui en liquidation judiciaire… Malgré cela, le site de vente est longtemps resté actif. Comment une telle situation a-t-elle pu durer ? Où est passé l’argent des clients ?