Arnaques ! Émission 11 (2/2)

Diffusé le 03/07/2025

Voisins : vont-ils se mettre d'accord ? Il y a 15 ans, Gaëlle est venue s’installer dans le Cantal : un petit village de 10 maisons et 70 habitants où elle pensait vivre tranquille. Mais tous les jours, c’est la guerre avec son voisin : il a installé des palissades devant ses fenêtres et des caméras pour la surveiller. Résultat : les insultes fusent. Chez Isabelle aussi, l’ambiance est explosive. Elle est à la tête d’une véritable ménagerie : cinquante poules, un chien, deux canards, trois ânes… Ses voisins, Michel et Patricia, en ont assez de voir ces animaux se balader sur leur terrain. Alors Isabelle a installé une clôture. Mais elle empiète sur le terrain de ses voisins. Depuis, ils ne peuvent plus se supporter et s’insultent à longueur de journée. Ma locataire a saccagé ma maison : Près de Toulouse, Patty et Fabien pensaient avoir trouvé la locataire idéale… jusqu’à ce qu’elle quitte leur maison. Le sol et les murs sont recouverts de crottes de chiens ! Mon propriétaire est un arnaqueur : Cyril, propriétaire d’une grande maison divisée en quatre appartements, est en guerre contre ses locataires qui ne payent pas leur loyer et refusent partir. Les locataires, eux, affirment qu’il aurait rédigé des baux frauduleux… Confrontation avec mes squatteurs : Marie et Maurice, eux, se battent pour leur grand-père. Sa maison est squattée depuis un mois. Pourtant, le vieil homme de 88 ans doit impérativement la louer pour payer sa maison de retraite.