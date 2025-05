Arnaques ! Émission 12 (2/2)

Diffusé le 29/05/2025

Foires : arnaques ou bonnes affaires ? Chaque année, 1 200 foires et salons sont organisés en France. Un succès à chaque fois : 230 000 exposants et près de 23 millions de visiteurs. L’objectif des clients : payer moins cher. Mais les prix sont-ils vraiment intéressants ? Cuisines, pergola, outils de jardinage, panneaux photovoltaïques : certains vendeurs vous forcent parfois la main… Et une fois acheté, impossible de se rétracter. Nous avons passé les produits au crible. Que valent ceux vendus par les stars de la foire, les camelots ? Vous allez voir que les bonnes affaires que l’on pense réaliser n’en sont pas forcément.