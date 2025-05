Arnaques ! Émission 13 (2/2)

Diffusé le 29/04/2025

Achat, location, rénovation : s’il y a un domaine où les arnaqueurs sévissent, c’est le logement ! Promoteurs sans scrupules, vendeurs malveillants, artisans… Ils vous attendent au tournant. Une entreprise fait plus de 13 victimes En Normandie, une quinzaine de personnes a été arnaquée par une entrepreneuse. Elle devait leur construire leurs maisons mais elle a empoché l’argent et elle a abandonné les chantiers. Un corbeau a même dénoncé, par lettre anonyme, des détournements de fonds qu’elle aurait réalisé de la société vers ses propres comptes. Vices cachés : leur maison est inhabitable Mais les entrepreneurs ne sont pas les seuls à tenter de vous arnaquer. Natacha et Vincent se sont fait avoir par le vendeur à qui ils ont acheté leur maison. Il a maquillé les fuites et les fissures pour pouvoir vendre son bien. Aujourd’hui, leur villa est gorgée d’eau et les murs sont complètement moisis. Le coach immobilier aux 40 victimes Une quarantaine de personnes ont suivi des formations en investissement immobilier et ont été arnaquées par un coach qui a pris leur argent sans réaliser les travaux. C'est le cas de Julie en Savoie, ainsi que Christelle et David en Gironde. Scandale : ils louent un logement insalubre Myriam et Anthony, eux aussi, auraient été victimes d’un mensonge, celui de leur propriétaire. Il leur aurait caché que leur maison était envahie par le mérule, un gigantesque champignon de plus de 20m² qui gagne petit à petit tout le bâtiment. Comment éviter les arnaques au logement ? Nous vous donnerons tous les conseils et les mises en garde.