Arnaques ! Émission 14 (2/2)

Diffusé le 22/02/2025

Travaux, malfaçons, logement… Julien Courbet mène l’enquête sur ces arnaqueurs qui vous gâchent la vie. Pendant plusieurs mois, les équipes d’« Arnaques ! » sont parties à la recherche de ces escrocs présumés. Maçon : il mène la grande vie grâce à l’argent de ses victimes ! À Marseille, c’est un entrepreneur qui aurait arnaqué une dizaine de ses clients pour plus de 100 000 euros. Sa tactique ? Déserter les chantiers une fois l’argent encaissé. La maison de mon voisin est une vraie décharge ! Dans le Gard, la guerre des voisins fait rage. Philippe, le voisin de Dalila, est atteint du syndrome de Diogène : il entasse les poubelles et sa maison ressemble à une décharge. Résultat : la cuisine de Dalila est envahie par les rats et les souris. Guerre des voisins : stop aux cloches des vaches ! En Mayenne, la hache de guerre est déterrée entre les voisins ! La raison de leur colère ? Le bruit des cloches des vaches. Elles tintent trop fort aux goûts de certains et leur propriétaire a reçu des menaces de mort. Une fois de plus, l’équipe de Julien Courbet tentera de trouver une solution à ces problèmes de nuisances. Vendeur de fenêtres : un million de préjudice ! Un patron d’une entreprise de portes et fenêtres sévit dans la région de Lyon. Son mode opératoire ? Il séduit les clients et empoche les acomptes mais ne livre jamais le matériel. Et le montant du préjudice est énorme : un million d’euros !