Arnaques ! Émission 15 (1/2)

Construction de maison, rénovation et piscine : les équipes d’« Arnaques ! » ont remonté la piste de trois artisans malhonnêtes. Entrepreneur, influenceur, candidat TV : il les a ruinés Dans le Nord, la maison de famille de Mathieu et Cécile a résisté à plusieurs guerres mais pas à Monsieur D, un homme qui s’est fait passer pour un professionnel du bâtiment. Le couple pourrait en avoir pour 1 million d’euros pour reconstruire. Les journalistes d’« Arnaques ! » ont réussi à remonter sa piste et à découvrir ses nouvelles activités de faux nutritionniste. Un pisciniste insaisissable Les journalistes ont aussi retrouvé un pisciniste du Gard, spécialiste des fausses pannes. Il aurait fait au moins quinze victimes pour des milliers d’euros de préjudices à chaque fois. En caméra cachée, on découvre un mode opératoire bien rôdé. Un ancien banquier fait plus de 15 victimes En Bretagne, un ancien banquier a racheté une société de rénovation. Travaux mal faits, sous-traitants impayés, acomptes encaissés ; les victimes ont parfois dû dormir dans leurs caravanes.