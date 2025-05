Arnaques ! Émission 16 (2/2)

Lire la vidéo

Diffusé le 22/02/2025

Maison, voiture, fête de mariage… Dans ce numéro d’Arnaques !, les escrocs rivalisent d’imagination pour dérober vos économies. Construction : des artisans ont détruit leur vie Youri et Maeva, 28 et 26 ans, rêvaient de devenir propriétaires. Ils ont acheté une maison 400 000 euros pour la faire rénover mais se sont fait arnaquer : le vendeur leur a vendu une bâtisse pleine de malfaçons, le terrassier a abattu les murs porteurs et le maçon a déserté le chantier après avoir empoché 80 000 euros. Aujourd’hui, le jeune couple devrait débourser entre 300 000 et 400 000 euros pour habiter sa maison, une somme qu’il ne possède pas. Le garagiste vend des épaves Dans le Pas-de-Calais, un autre arnaqueur a, quant à lui, berné une dizaine de victimes. Son créneau, les voitures d’occasion pas chères. Le problème, ce n’est qu’aucune ne roule ! Compteurs trafiqués, pannes dissimulées ou contrôles techniques douteux : ces professionnels n’ont pas hésité à vendre des épaves. Maisons : il empoche 450 000 euros d'acomptes et abandonne les charges Dans l’ouest de la France, une dizaine de personnes a également été victime d’un artisan. Il leur avait promis des maisons écologiques et pas chères, construites dans des containers maritimes. Mais il ne les a pas livrées. Et quand il le fait, ses constructions sont pleines de malfaçons. Aymeric a déboursé 143 000 euros, Fiona 34 000 euros, aujourd’hui, ils n’ont plus ni maison, ni argent. Le traiteur plante les mariages à la dernière minute La spécialité de notre dernier arnaqueur : les mariages. Ce traiteur s’engage à organiser les cérémonies mais, après avoir encaissé les acomptes, il annule tout. Les futurs mariés se retrouvent sans salle ni traiteur quelques jours avant le jour J.