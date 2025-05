Arnaques ! Émission 17 (1/2)

Diffusé le 01/03/2025

Abus de faiblesse : des escrocs sans scrupule Dans la région nantaise, les équipes de Julien Courbet ont mis à jour un réseau organisé d'entreprises de rénovation qui cible, en priorité, les personnes vulnérables. Ces sociétés, regroupées au sein d'une même holding, utilisent des centres d'appels pour repérer leurs victimes et font signer des devis démesurés, allant jusqu'à endetter leurs clients jusqu'à leurs 95 ans. Une de leurs victimes, Aline, s'est retrouvée avec 53 000 euros de factures en à peine quelques mois. Escroquerie aux lotos caritatifs À Nîmes (Gard), c'est une arnaque aux lotos caritatifs qui indigne les enquêteurs. Un organisateur peu scrupuleux a détourné pas moins de 12 millions d'euros destinés à des associations venant en aide aux enfants handicapés. Sur 75 155 euros de recettes, une association n'a reçu que 1 535 euros, soit à peine 2 % des fonds collectés. Voitures payées, jamais livrées ! Dans le Finistère, un garagiste sans scrupules promet des Méhari (Citroën) vintage à ses clients mais encaisse les acomptes sans jamais livrer les véhicules. Sur cinquante acheteurs, seuls trois ont reçu leur voiture, et celles-ci s'avèrent impossibles à faire immatriculer. L'équipe de Julien Courbet tente de faire la lumière sur ces pratiques scandaleuses et d'obtenir réparation pour toutes ces victimes.