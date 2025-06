Arnaques ! Émission 18 (2/2)

Diffusé le 29/05/2025

Spéciale foires : bons plans ou arnaques ? Chaque année, plus de 20 millions de Français arpentent les allées des foires à la recherche de bonnes affaires. Mais ces achats sont-ils toujours judicieux ? Les prix sont-ils réellement intéressants ? Et surtout, les produits tiennent-ils leurs promesses ? Notre équipe a enquêté sur l’univers des foires. Démonstrations hautes en couleur, camelots qui font le show, produits soi-disant révolutionnaires… Jusqu’où peut-on leur faire confiance ? Parmi les produits stars des foires : l’électroménager. Des robots nettoyeurs de vitres, des aspirateurs qui lavent, repassent et coûtent jusqu’à 2 600 euros. Fonctionnent-ils vraiment ? Faut-il fuir ou acheter ? Réponse dans notre enquête. Autre secteur incontournable : l’alimentation. Saucissons, nougats, truffes… Derrière l’appellation "produits du terroir", que valent réellement ces stands ? On a testé, goûté, comparé. Côté décoration et aménagement, le poêle à bois est un produit tendance. Mais derrière ce succès se cachent parfois des pratiques douteuses. Problème : certains vendeurs peu scrupuleux laissent leurs clients sur le carreau. Nous sommes allés demander des comptes. Les stars incontestées des foires, ce sont les camelots. Sarah, Mireille, Inès et Victoria ont craqué devant leurs stands à la foire de Lyon. Vont-elles faire de bonnes affaires… ou de mauvais choix ? Tests, témoignages, face-à-face musclés avec certains vendeurs : Arnaques ! vous embarque dans les coulisses des foires pour démêler le vrai du faux et vous éviter de tomber dans le panneau.