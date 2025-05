Arnaques ! Émission 2 (1/2)

Quand les escrocs vident vos comptes en banque Faux conseiller financier, piratage de votre compte, utilisation de vos coordonnées bancaires, depuis mars 2020, les experts estiment que les arnaques en ligne ont été multipliées par trois. Depuis un an, en France, un million et demi de personnes auraient été victimes d’escroquerie sur internet. Résultat, plus de 3 milliards d’euros dans la poche des hackers. Immobilier : le cauchemar des travaux Chaque année, près de 400 000 Français investissent dans un logement neuf : achat sur plan ou construction, c’est l’assurance d’une maison sur mesure. Mais gare aux arnaques ! Certains promoteurs sont prêts à tout pour vous soutirer de l’argent. Voitures d’occasion : des achats à haut risque Les Français n’ont jamais acheté autant de voitures d’occasion. Si les ventes de véhicules neufs ont chuté à cause de la crise sanitaire, le marché de l’occasion bat des records. Il s’en vend trois fois plus que des voitures neuves : six millions par an. Mais attention, les arnaques sont aussi de plus en plus nombreuses...