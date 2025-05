Arnaques ! Émission 20 (2/2)

Diffusé le 29/04/2025

Il aurait arnaqué une quarantaine de femmes Julien Courbet et son équipe lèvent le voile sur un escroc aux multiples visages. Près de Chartres, un homme séduit des femmes sur des sites de rencontre, s'installe avec elles, et fonde même une famille avec chacune... avant de les dépouiller de leurs économies. Plus de 40 victimes ont été identifiées, certaines se sont retrouvées avec des dettes allant jusqu'à 17 000 euros. Ce séducteur, un manipulateur en série, aurait arnaqué toutes ses compagnes mais aussi ses clients, ses employés et ses fournisseurs pour un montant total de plus de 100 000 euros ! L’arnaqueur aux 300 victimes En banlieue parisienne, l'équipe enquête sur un marchand de biens sans scrupule qui a vendu pour plusieurs millions d'euros d'appartements fictifs. Célia, une de ses victimes, se retrouve avec une dette de 800 000 euros pour quatre appartements dont certains n'existent même pas. L'homme aurait utilisé la complicité d'un notaire pour donner une apparence de légalité à ses transactions frauduleuses. Mais il sévit également dans d’autres domaines: il serait à la tête de trois garages vendant des voitures d’occasion à des prix cassés. Plus de 300 victimes ont été identifiées. Malgré une interdiction de gérer, l'homme continuerait ses activités frauduleuses en utilisant des prête-noms. Immobilier : ils paient pour des appartements déjà loués Cette arnaque aurait fait des centaines de victimes. Toutes cherchaient une location pour se loger. Mais l’agence les a fait payer pour des appartements déjà loués ou qui ne correspondaient pas du tout à leur recherche. Une fois de plus, l'équipe de Julien Courbet tentera de mettre fin à ces agissements et d'obtenir justice pour toutes ces victimes qui ont perdu leurs économies face à cet escroc aux multiples visages.