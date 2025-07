Arnaques ! Émission 22 (1/2)

Lire la vidéo

L’influvoleuse qui a arnaqué des dizaines de femmes Belle, charismatique, mère de famille et star des réseaux sociaux… Madame B se présentait comme une « mompreneuse » inspirante, promettant réussite et épanouissement grâce à ses formations miracles à près de 3 000 euros. Derrière cette façade, une mécanique redoutable d'abus et de manipulation : femmes vulnérables ciblées, promesses irréalistes, endettement, faux coachs et accompagnement… assuré par ChatGPT ! Nos équipes ont recueilli les témoignages bouleversants de dizaines de victimes : mères célibataires, femmes isolées, toutes abusées financièrement et psychologiquement. Enquête, caméra cachée, confrontation avec l'entourage de Madame B et nouvelles révélations sur un système d'escroquerie bien rodé qui sévit aujourd'hui encore. Interdit de gérer, il fait pourtant des ravages chez ses clients Il promettait des maisons de rêve. Ses victimes se retrouvent ruinées, sans toit, et sans recours. Derrière des sociétés-écrans, Monsieur F encaisse des acomptes astronomiques, abandonne les travaux, multiplie les malfaçons… et disparaît dans la nature. Notre enquête immersive dévoile le système diabolique d'un escroc insaisissable : intimidations, menaces, train de vie luxueux, comptes à l'étranger et complicité de « gérantes de paille ». Clients, salariés, fournisseurs, personne n'est épargné. Plongée dans les coulisses d'une affaire hors norme, où la justice peine à rattraper un homme passé maître dans l'art de l'arnaque ! Parking pour les vacances, la nouvelle arnaque Ils pensaient partir en vacances l'esprit tranquille ! À la recherche d'un bon plan, des centaines d'automobilistes confient chaque année leur véhicule à des parkings privés près de l'aéroport d'Orly (Val de Marne). Le cauchemar commence dès leur retour : voitures utilisées à leur insu, rayées, endommagées, parfois abandonnées dans la rue, amendes, vols, escroqueries… Notre enquête révèle un système bien rodé avec des victimes impuissantes face à l'inaction des autorités et les dessous d'un business juteux qui pourrit la vie des riverains. Découvrez une face cachée d'Orly dont personne n'ose parler.