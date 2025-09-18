Arnaques ! Émission 24 (2/2)

Lire la vidéo

Diffusé le 18/09/2025

Julien Courbet et ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs. Dans le Sud, deux femmes arnaquent plus de trois-cents personnes Elles se font passer pour les reines du voyage à prix cassé. Deux entrepreneuses promettent des séjours de rêve via leur plateforme en ligne, attirant des centaines de clients avec des offres imbattables. Mais derrière les belles promesses, une arnaque d’une ampleur rare : voyages annulés à la dernière minute, remboursements jamais effectués, et plus de trois-cents clients laissés sur le carreau. Préjudice estimé : 1,5 million d’euros. Depuis, les deux femmes ont disparu : elles ne répondent plus ni aux mails ni au téléphone. Les journalistes d’« Arnaques ! » les ont retrouvées. Mariage, immobilier, famille, elle arnaquerait toute la Bretagne C’est une escroqueuse hors normes. Elle a floué tout un secteur, celui du mariage. Prestataires, exposants, organisateurs… Ils sont tous tombés dans le piège de cette femme redoutablement habile. Mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. L’enquête révèle une femme aux méthodes redoutables, qui multiplie les affaires douteuses : conseil en entreprise, loyers impayés, fausses promesses immobilières… rien ne semble l’arrêter. Une manipulatrice hors pair, disent ceux qui l’ont côtoyée. Pour la première fois, elle va devoir répondre de ses actes face à notre caméra. Son voisin l’a attaqué à coup de détritus En Normandie, Amélie et Lorenzo vivent un véritable cauchemar. Leur jardin ressemble à une déchetterie : des vieux jouets, des meubles, de la nourriture avariée… un monceau de détritus jonche leur pelouse. Ils accusent leur voisin qui lancerait régulièrement ses ordures chez eux. Mais ce dernier nie tout… et va même plus loin ! Il affirme que ce sont Amélie et Lorenzo qui jettent leurs ordures dans leur propre jardin pour le faire accuser. Entre eux, les insultes pleuvent. Et la situation menace de dégénérer. Qui ment ? Qui provoque ? Qui jette vraiment ses déchets chez l’autre ? L’équipe d’« Arnaques ! » a mené l’enquête.