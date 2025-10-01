Arnaques ! Émission 26 (1/2)

Diffusé le 01/10/2025

La chute du géant de la menuiserie Avec plus d’une centaine de magasins en France et 70 millions d'euros de chiffre d’affaires, l’enseigne, spécialiste des portails et fenêtres, avait tout pour rassurer ses clients. Mais, du jour au lendemain, rideau. Portails, pergolas, volets : des commandes à 5 000, 10 000, 20 000 euros payées, jamais livrées. Remises mirobolantes, ventes forcées, mensonges en série : d'anciens vendeurs parlent et un ex-directeur dénonce la pression et les consignes de « continuer à vendre » malgré l'arrêt des fabrications. Où est passé l’argent ? Abus de biens sociaux, opérations immobilières, comptes siphonnés : les accusations s'accumulent. Nos enquêteurs traquent le fondateur. Témoignages, documents, confrontations : enquête sur un géant qui a tout emporté. Voitures à prix cassés : la bonne affaire qui vire au cauchemar Ils croyaient avoir déniché le bon plan parfait : SUV récent, prix imbattables, livraison en quatre semaines. Au lieu de cela, 60 victimes à travers la France se retrouvent dépouillées de leurs économies par un faux garage du Gard. Katia perd 11 990 euros pour sa Skoda fantôme, Younès 13 000 euros, un professionnel 133 000 euros. L'arnaque est parfaitement rodée : annonces sur Le Bon Coin, visites "sécurisantes" sur le port de Marseille ou dans un parking privé de Barcelone, faux commerciaux qui jouent les clients pour soutirer des informations aux vrais concessionnaires. Une organisation tentaculaire aux identités multiples qui usurpent même les adresses d'autres garages pour gagner en crédibilité. Nous avons remonté la filière jusqu'en Catalogne, confronté les complices, découvert les commissions secrètes. Coup de filet policier récent, cerveaux de l’affaire toujours en cavale : plongée dans une escroquerie automobile à plus d'un million d'euros. L’artisan qui ruine des familles Dans la région parisienne, il se présentait comme un artisan local, habile et serviable, recrutant ses clients sur les réseaux sociaux et groupes d’entraide. Derrière ce visage rassurant, un serial escroc ciblant prioritairement des mères célibataires. Chantiers non terminés, acomptes encaissés pour des travaux jamais réalisés : des familles se retrouvent plongées dans la détresse, parfois contraintes de vivre sans cuisine ou salle de bain pendant des mois. Mensonges, fausse identité, excuses bidons et faux remboursements : tout est bon pour l’escroc afin de gagner du temps et disparaître. Mais les enquêteurs d'"Arnaques !" l'ont retrouvé et l'ont confronté à ses mensonges.