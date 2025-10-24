Arnaques ! Émission 27 (1/2)

Immobilier, placements financiers, construction : les arnaqueurs sévissent dans tous les domaines. Julien Courbet et ses équipes enquêtent pour vous dévoiler leurs méthodes et vous aider à déjouer les pièges. Ce conseiller financier aurait détourné les économies de ses clients ! Un conseiller financier promettait de faire fructifier les économies de ses clients mais ces derniers affirment avoir été dépouillés de leur argent. Certains auraient perdu des sommes considérables, jusqu'à 110 000 euros ! Arnaquées et brulées par leurs esthéticiennes ! Les dirigeants de ces centres d'épilation au laser sont accusés d'avoir arnaqué des centaines de clientes. Des jeunes femmes ont acheté des séances qui n'ont pas été honorées. Pire, certaines auraient même été brûlées. Les employés, eux-mêmes, témoignent de conditions de travail inacceptables. Des garagistes au bord de la faillite à cause d’un client ! Dans l'Hérault, un couple de garagistes a été victime d'une arnaque. Un client a récupéré son cabriolet en douce sur le parking de leur garage, sans régler sa facture. Le préjudice s'élève à 7 993 euros. Et quand les journalistes sont allés lui demander des explications, il les a menacés. La véranda de la discorde ! Dans la Drôme, un conflit de voisinage dure depuis 20 ans et oppose deux voisines, Colette et Laurence. L'objet du conflit ? Une véranda ! Le médiateur de l'émission a tenté de trouver une solution.