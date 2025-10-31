Arnaques ! Émission 28 (1/2)

Assurances : des milliers de Français arnaqués C’est peut-être la plus vaste arnaque financière de ces dernières décennies. Prélèvements abusifs, ventes forcées, signatures falsifiées… la SFAM, spécialisée dans l’assurance de téléphones et ordinateurs, est accusée d’avoir piégé des milliers de clients. Préjudice estimé : 25 millions d’euros. Impayés : quand les clients nous agressent À Arnay-sous-Vitteaux, près de Dijon (Côte d’or), René, jeune garagiste de 33 ans, a réparé la voiture d’une cliente… qui refuse de payer. Le pire, c’est qu’elle aurait touché plus de 2 000 euros d’indemnisation de son assurance. Cette ardoise met en péril le garage de René. Ces deux voisins se font la guerre depuis 3 ans Dans un village bourguignon, deux voisins se livrent une guerre ouverte depuis des années… pour une maison abandonnée. Injures, menaces, tensions, la situation dégénère à chaque rencontre. Hervé Pouchol, médiateur, va tenter l’impossible : réconcilier Alain et Albert.